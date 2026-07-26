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In Gefangenschaft!

NickelodeonStaffel 1Folge 6vom 26.07.2026
In Gefangenschaft!

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Folge 6: In Gefangenschaft!

23 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 6

Aang und seine Freunde machen Rast in einem Dorf, das am Rande eines großen Waldes liegt. Von den Bewohnern erfahren sie, dass die Barriere zur Geisterwelt durch die bevorstehende Wintersonnenwende durchlässig geworden ist.

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