Avatar - Der Herr der Elemente
Folge 6: In Gefangenschaft!
23 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 6
Aang und seine Freunde machen Rast in einem Dorf, das am Rande eines großen Waldes liegt. Von den Bewohnern erfahren sie, dass die Barriere zur Geisterwelt durch die bevorstehende Wintersonnenwende durchlässig geworden ist.
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Genre:Animation, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Nickelodeon & © Season 1: Nickelodeon Germany