Baggage Battles - Die Koffer-Jäger
Folge vom 08.10.2013: Folge 11
23 Min.Folge vom 08.10.2013
Solche Schutzkoffer werden in der Regel benutzt, um Film-Equipment oder Tauchausrüstungen zu transportieren. Und bei diesem interessanten Gepäckstück fährt "Koffer-Jäger" Mark in Toronto seine Schnäppchen-Antennen aus. Doch Konkurrent Billy hat das Objekt ebenfalls im Visier. Klar, dass hier ein heißer Bieterwettstreit vorprogrammiert ist. Kollege Lawrence aus Los Angeles konzentriert sich dagegen lieber auf Briefmarken. Sollte es sich bei den angebotenen Stücken tatsächlich um so genannte "falzlose" Serien handeln, wäre die Beute mehrere Hundert Dollar wert.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Auktion
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.