Baggage Battles - Die Koffer-Jäger
Folge vom 22.10.2013: Folge 3
22 Min.Folge vom 22.10.2013Ab 12
Boston, die Hauptstadt des Bundesstaates Massachusetts, hat eine bewegte Vergangenheit. 1773 warfen dort als Indianer verkleidete Siedler aus Protest gegen die Steuerpolitik der britischen Krone drei Schiffsladungen Tee ins Hafenbecken. Dieser Akt des Widerstandes ging als „Boston Tea Party“ in die Historie ein, und nur drei Jahre später erklärten die Vereinigten Staaten ihre Unabhängigkeit. Die „Koffer-Jäger“ hoffen daher an der Ostküste auf Memorabilien und wertvolle Antiquitäten. Mit alten Waffen, Einrichtungsgegenständen oder Dokumenten aus der Gründerzeit kann man nämlich beim Weiterverkauf viel Geld verdienen.
Genre:Reality, Auktion
Altersfreigabe:
12
