Baggage Battles - Die Koffer-Jäger
Folge vom 22.10.2013: Folge 4
22 Min.Folge vom 22.10.2013Ab 12
Der Überlieferung nach gründete Hugh Hefner den „Playboy“ mit einem 1000-Dollar-Darlehen seiner Mutter. Auf dem Titelblatt der Erstausgabe ist eine gewisse Marilyn Monroe abgebildet. Dieses geschichtsträchtige Exemplar wird heutzutage unter Liebhabern für Summen bis zu 3000 Dollar gehandelt. Besagtes Heft ist zwar in der Sammlung, die „Koffer-Jäger“ Laurence und seine Frau Sally gerade in South Carolina ersteigert haben, nicht vertreten, trotzdem darf sich das Paar auf einen hübschen Geldregen freuen. Für die 200 „Playboy“-Magazine aus den 60ern, 70ern und 80ern können die beiden in ihrem Antiquitätenladen nämlich locker um die 2000 Dollar verlangen.
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Genre:Reality, Auktion
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.