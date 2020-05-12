Echt scharf: Zähneputzen mit Wasabi-Creme & Cayenne-Pfeffer GesichtsbehandlungJetzt kostenlos streamen
Balls - für Geld mache ich alles
Folge 2: Echt scharf: Zähneputzen mit Wasabi-Creme & Cayenne-Pfeffer Gesichtsbehandlung
48 Min.Folge vom 12.05.2020Ab 16
"Balls - für Geld mache ich alles" geht in die nächste Runde! Dieses Mal wollen die Herausforderer für Geld einem grauenvollen Gestank ins Gesicht sehen, sich selbst tasern und das Gegenteil eines Beauty-Days durchleben mit einem Grande Finale.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Balls - für Geld mache ich alles
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben