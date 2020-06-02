Zum Inhalt springenBarrierefrei
Balls - für Geld mache ich alles

Ei ausbrüten & Einen Teppich voller Haare ablecken

ProSiebenStaffel 1Folge 5vom 02.06.2020
Folge 5: Ei ausbrüten & Einen Teppich voller Haare ablecken

45 Min.Folge vom 02.06.2020Ab 16

Wie weit würdest DU für Geld gehen? Vor Freunden und Familie? In aller Öffentlichkeit? Christian Düren moderiert die neue Spiel-Show "Balls - für Geld mach ich alles", in der sich Kandidaten für Geld freiwillig verschiedenen Aufgaben stellen.

ProSieben
