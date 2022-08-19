Der Barbapapa-Baum / Der Geburtstag der BarbababysJetzt kostenlos streamen
BARBAPAPA und Familie
Folge vom 19.08.2022: Der Barbapapa-Baum / Der Geburtstag der Barbababys
22 Min.
Barbapapa und Barbamama kehren zu dem Baum zurück, unter dem sie geboren wurden. Er ist in schlechtem Zustand, und sie müssen ihn retten. // Die Barbababys haben Geburtstag. Sie alle wollen mit Barbapapa etwas unternehmen, aber jeder etwas anderes.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon