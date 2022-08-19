Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
BARBAPAPA und Familie

Der Barbapapa-Baum / Der Geburtstag der Barbababys

NickelodeonFolge vom 19.08.2022
Der Barbapapa-Baum / Der Geburtstag der Barbababys

Der Barbapapa-Baum / Der Geburtstag der BarbababysJetzt kostenlos streamen

BARBAPAPA und Familie

Folge vom 19.08.2022: Der Barbapapa-Baum / Der Geburtstag der Barbababys

22 Min.Folge vom 19.08.2022

Barbapapa und Barbamama kehren zu dem Baum zurück, unter dem sie geboren wurden. Er ist in schlechtem Zustand, und sie müssen ihn retten. // Die Barbababys haben Geburtstag. Sie alle wollen mit Barbapapa etwas unternehmen, aber jeder etwas anderes.

Alle verfügbaren Folgen