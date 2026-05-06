Das Traumhaus / Wenn ich mal groß binJetzt kostenlos streamen
Barbapapa und Familie
Folge vom 06.05.2026: Das Traumhaus / Wenn ich mal groß bin
22 Min.Folge vom 06.05.2026
Barbabright sorgt mit Magie dafür, dass es im Haus keinen Wasserschaden gibt. Am nächsten Tag gibt es jedoch ein Problem. Währenddessen baut ein Vogel sein Nest auf Barbazoos Bauch und Barbazoo möchte gern ein Baum werden, um Tiere zu beherbergen.
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Produktion:FR, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2: Nickelodeon & © Season 1: Nickelodeon Germany