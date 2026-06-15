Barbalalas Chaos / Eine alte TraditionJetzt kostenlos streamen
Barbapapa und Familie
Folge vom 15.06.2026: Barbalalas Chaos / Eine alte Tradition
22 Min.Folge vom 15.06.2026
Auf einer Reise nach Paris entdecken die Barbapapas ein unglaubliches Museum: den Louvre! // Barbalala will die Regeln des Gegenteil-Tags respektieren.
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Produktion:FR, 2017
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2: Nickelodeon & © Season 1-2: Nickelodeon Germany