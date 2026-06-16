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Barbapapa und Familie

Auf zu den Sternen - Teil 1 / Auf zu den Sternen - Teil 2

NickelodeonFolge vom 16.06.2026
Auf zu den Sternen - Teil 1 / Auf zu den Sternen - Teil 2

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Barbapapa und Familie

Folge vom 16.06.2026: Auf zu den Sternen - Teil 1 / Auf zu den Sternen - Teil 2

22 Min.Folge vom 16.06.2026

Barbapapa und Lolita sehen eine fliegende Untertasse. Sie suchen den Planeten von Großfuß-Baby.

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