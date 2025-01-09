Träume und Illusionen Teil 1 / Träume und Illusionen Teil 2Jetzt kostenlos streamen
BARBAPAPA und Familie
Folge vom 09.01.2025: Träume und Illusionen Teil 1 / Träume und Illusionen Teil 2
22 Min.Folge vom 09.01.2025
Während alle friedlich schlafen, fragt man sich, wovon die Barbababies wohl träumen. // Träume lassen uns wachsen ... Aber wovon könnten Barbidur, Barbalala, Barbotine und Barbidou träumen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Nickelodeon