Träume und Illusionen Teil 1 / Träume und Illusionen Teil 2

NickelodeonFolge vom 09.01.2025
Folge vom 09.01.2025: Träume und Illusionen Teil 1 / Träume und Illusionen Teil 2

22 Min.Folge vom 09.01.2025

Während alle friedlich schlafen, fragt man sich, wovon die Barbababies wohl träumen. // Träume lassen uns wachsen ... Aber wovon könnten Barbidur, Barbalala, Barbotine und Barbidou träumen?

