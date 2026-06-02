Barbapapas schöne Burg / Wo ist nur all der Sand?Jetzt kostenlos streamen
Barbapapa und Familie
Folge vom 02.06.2026: Barbapapas schöne Burg / Wo ist nur all der Sand?
22 Min.Folge vom 02.06.2026
Während einer Radtour entdeckt die Familie Barbapapa eine alte mittelalterliche Burg, die in Trümmern liegt. // Barbapapa und Lolita waren mit einem Ballon unterwegs, gerieten aber in einen Sturm und strandeten auf einer einsamen Insel.
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy
Produktion:FR, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2: Nickelodeon & © Season 1-2: Nickelodeon Germany