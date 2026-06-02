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Barbapapa und Familie

Barbapapas schöne Burg / Wo ist nur all der Sand?

NickelodeonFolge vom 02.06.2026
Barbapapas schöne Burg / Wo ist nur all der Sand?

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Barbapapa und Familie

Folge vom 02.06.2026: Barbapapas schöne Burg / Wo ist nur all der Sand?

22 Min.Folge vom 02.06.2026

Während einer Radtour entdeckt die Familie Barbapapa eine alte mittelalterliche Burg, die in Trümmern liegt. // Barbapapa und Lolita waren mit einem Ballon unterwegs, gerieten aber in einen Sturm und strandeten auf einer einsamen Insel.

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