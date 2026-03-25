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BAUSTELLE XXL

Die Mega-Baustelle - Ein Flugzeugterminal entsteht (2)

WELTFolge vom 25.03.2026
Die Mega-Baustelle - Ein Flugzeugterminal entsteht (2)

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BAUSTELLE XXL

Folge vom 25.03.2026: Die Mega-Baustelle - Ein Flugzeugterminal entsteht (2)

50 Min.Folge vom 25.03.2026Ab 6

Am Frankfurt Airport, dem größten Flughafen Deutschlands, entsteht für vier Milliarden Euro ein neues Terminal. Auf einer Fläche von einhundertsechsundsiebzigtausend Quadratmetern erstreckt sich die damit größte Baustelle Europas, welche bis zum Jahr 2026 fertiggestellt werden soll. Am Terminal 3 sollen jährlich fast zwanzig Millionen Passagiere ankommen und abreisen. Dafür müssen ein riesiges Hauptgebäude und drei lange Flugsteige gebaut werden.

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