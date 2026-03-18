Hoch hinaus - Der Bau des East Side Towers in BerlinJetzt kostenlos streamen
BAUSTELLE XXL
Folge vom 18.03.2026: Hoch hinaus - Der Bau des East Side Towers in Berlin
49 Min.Folge vom 18.03.2026
Zwischen Kreuzberg und Friedrichshain in Berlin entsteht mit dem EDGE East Side Tower das höchste Bürogebäude der Stadt: 142 Meter hoch, 35 Stockwerke und 65.000 Quadratmeter Mietfläche. Der Bau erfordert über viereinhalb Jahre und Tausende Arbeiter, die Millionen Kilogramm Material verbauen. Die Baufläche ist extrem klein, was logistische Herausforderungen birgt, wie nur eine Zufahrtsstraße und kaum Platz für Baukräne. Die Reportage begleitet den Bau bis zur Fertigstellung und Übergabe.
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Genre:Dokumentation
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