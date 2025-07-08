Beach House Battle - Wer renoviert am besten?
Folge vom 08.07.2025: Mit dem Kopf durch die Wand
45 Min.Folge vom 08.07.2025
Die Gästesuiten stehen an – und der Druck steigt. Da die drei Teams mit knappen Budgets auskommen müssen, werden die Ideen umso mutiger. Zwischen kreativen Höhenflügen und Materialknappheit zeigen die Kandidat:innen, wie viel Können in ihnen steckt. Dabei stehen nicht nur ihre Designfähigkeiten auf dem Prüfstand, sondern auch Teamgeist, Nervenstärke und handwerkliches Geschick. Bryan und Sarah Baeumler beobachten alles ganz genau – und küren am Ende das beste Makeover.
Genre:Heimwerken, Reality-Spielshow
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.