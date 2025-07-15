Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beach House Battle - Wer renoviert am besten?

Chaos im Kinderzimmer

HGTVFolge vom 15.07.2025
Chaos im Kinderzimmer

Chaos im KinderzimmerJetzt kostenlos streamen

Beach House Battle - Wer renoviert am besten?

Folge vom 15.07.2025: Chaos im Kinderzimmer

44 Min.Folge vom 15.07.2025

Ein Paar aus Hot Springs, Arkansas, will beruflich kürzertreten und privat mehr Zeit draußen verbringen – und das am liebsten in Las Terrenas in der Dominikanischen Republik. Sie lieben die lebendige Kleinstadtatmosphäre und das entspannte Leben am Wasser. Ihr Wunschobjekt: ein modernes, pflegeleichtes Haus in Strandnähe, das sich idealerweise auch gut zu Fuß von Geschäften und Restaurants erreichen lässt.

Alle verfügbaren Folgen