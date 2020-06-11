Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beauty & The Nerd

Neue Konkurrenz

ProSiebenStaffel 2Folge 2vom 11.06.2020
Neue Konkurrenz

Neue KonkurrenzJetzt kostenlos streamen

Beauty & The Nerd

Folge 2: Neue Konkurrenz

126 Min.Folge vom 11.06.2020Ab 12

In Folge zwei warten nicht nur neue Challenges auf die Beautys und die Nerds, sie bekommen auch neue Konkurrenz. Beauty Chris und seine Partnerin Jenny spielen ab jetzt auch um den Sieg und 50.000 Euro.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Beauty & The Nerd
ProSieben
Beauty & The Nerd

Beauty & The Nerd

Alle 5 Staffeln und Folgen