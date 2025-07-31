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Beauty & The Nerd
In "Beauty & The Nerd" wagen sich die Nerds aus ihrer Komfortzone und lernen die für sie bislang fremde Welt der Beautys kennen. Doch nur wer als Team überzeugt, darf weiter vom Sieg, 50.000 Euro Preisgeld und einem Umstyling träumen.
"Beauty & the Nerd" - Darum geht es in der Show
Reality-Nerds aufgepasst: Diese Show ist einfach zu schön, um wahr zu sein! Bei "Beauty & the Nerd" treffen kluge, meist introvertierte Nerds mit besonderen Interessen auf acht äußerlich attraktive, meist extrovertierte Beautys Sie leben zwei Wochen gemeinsam in einer Villa auf Koh Samui in Thailand. Ihr Ziel: Sie sollen sich als Paare finden, als Teams zusammenwachsen und Challenges bestehen. Das Paar, das sich am besten schlägt, gewinnt 50.000 Euro. Einige Nerds erwartet außerdem ein Umstyling. Es geht bei "Beauty and the Nerd" zwar auch um große Gefühle, jedoch in erster Linie darum, sich weiterzuentwickeln. Die ungleichen Paare können viel voneinander lernen. Und das macht Spaß beim Zuschauen!
Folgenübersicht und Sendetermine: So siehst du "Beauty & the Nerd" im TV und kostenlos online im Stream
Seit 16. Juni 2025 läuft "Beauty & the Nerd" immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Das sind alle Sendetermine der aktuellen Staffel:
- Spezial-Folge: Donnerstag, 19. Juni 2025, auf Joyn
- Folge 1: Donnerstag, 26. Juni 2025, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn
- Folge 2: Donnerstag, 3. Juli 2025, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn
- Folge 3: Donnerstag, 10. Juli 2025, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn
- Folge 4: Donnerstag, 17. Juli 2025, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn
- Folge 5: Donnerstag, 24. Juli 2025, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn
- Folge 6: Donnerstag, 31. Juli 2025, 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn
Du hast eine Folge von "Beauty & the Nerd" verpasst? Keine Sorge: Du kannst alle Episoden nach der Ausstrahlung kostenlos in der Mediathek auf Joyn anschauen - wann und wo du willst.
"Beauty & the Nerd" - Das sind die Kandidat:innen der 6. Staffel
Sie sind extrem unterschiedlich, haben aber eines gemeinsam: Alle Teilnehmer:innen von "Beauty & the Nerd" sind schon allein sehr unterhaltsam. Als Paare erreichen sie den maximalen Unterhaltungswert.
Diese Beautys sind in 2025 bei "Beauty and the Nerd" dabei:
- Anna Orlova, 32, Moderatorin
- Chanelle Wyrsch, 27, "Bachelorette"
- Christina "Shakira" Rusch, 26, OnlyFans-Model
- Elsa Latifaj, 19, Model
- Julia Römmelt, 30, "Playmate des Jahres"
- Laura Lettgen alias Laura Blond, 28, Content-Creatorin
- Maria Bell, 39, Reality-Star
- Max Bornmann, 27, Playboy
Diese Nerds sind Teil der sechsten Staffel:
- Aaron, 26, Fantasy-Nerd
- Darius, 19, Fakten-Nerd
- Hai, 27, Zauber-Nerd
- Jannik, 26, Emo-Nerd
- Sammy, 21, Gaming-Nerd
- Sarah, 35, Tattoo-Nerdin
- Sascha, 21, 3D-Druck-Drachen-Nerd
- Sebastian, 28, Flugzeug-Nerd
Von wegen raus! Das sind die Gewinner:innen der letzten Staffeln
Nur wer zusammenwächst, die Stärken des Partners oder der Partnerin nutzt und ihn oder sie bei Schwächen unterstützt, schafft es bis ins Finale von "Beauty & the Nerd". Diese schrägen Duos setzten sich in den vergangenen Staffeln gegen die Konkurrenz durch:
- Staffel 5: Collin, 22, Informatik-Nerd & Kim Virginia Hartung, Reality-Star
- Staffel 4: Samuel, 25, Mittelalter-Nerd & Setty Mois, 23, Burlesque-Künstlerin
- Staffel 3: Markus, 23 & Cecilia Asoro, 25, Model
- Staffel 2: Illya Kucherenko, 23, Informatik-Nerd & Kim Schiele, 19, Social-Media-Star
- Staffel 1: Kevin, 28, Informatik-Kaufmann & Julia, 22, Model
Welches Dreamteam gewinnt die sechste Staffel von "Beauty and the Nerd"? Am besten verpasst du keine Folge der witzigen Show! Alle Folgen siehst du hier auf Joyn.
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