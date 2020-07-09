Zum Inhalt springenBarrierefrei
Beauty & The Nerd

Finale

ProSieben Staffel 2 Folge 6 vom 09.07.2020
Finale

Folge 6: Finale

100 Min. Folge vom 09.07.2020 Ab 12

Gekämpft. Geküsst. Gestylt. Gesiegt? Nach fünf Wochen Partnerschafts-Intensivkurs kämpfen sich die Paare von "Beauty & The Nerd" im großen Finale an die Spitze. Doch welches Team setzt sich gegenüber der Konkurrenz durch und schnappt sich das Preisgeld in Höhe von 50.000€? Im Endspurt warten die letzten hohen Hürden auf die Paare - es ist noch mal echtes Teamwork gefragt ...

