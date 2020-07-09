Beauty & The Nerd
Folge 6: Finale
100 Min.Folge vom 09.07.2020Ab 12
Gekämpft. Geküsst. Gestylt. Gesiegt? Nach fünf Wochen Partnerschafts-Intensivkurs kämpfen sich die Paare von "Beauty & The Nerd" im großen Finale an die Spitze. Doch welches Team setzt sich gegenüber der Konkurrenz durch und schnappt sich das Preisgeld in Höhe von 50.000€? Im Endspurt warten die letzten hohen Hürden auf die Paare - es ist noch mal echtes Teamwork gefragt ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Beauty & The Nerd
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung, Romanze
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen