Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beauty & The Nerd

Gruppenkuscheln & Eifersucht: Die Emotionen sprudeln über

ProSiebenStaffel 4Folge 3vom 13.07.2023
Gruppenkuscheln & Eifersucht: Die Emotionen sprudeln über

Gruppenkuscheln & Eifersucht: Die Emotionen sprudeln überJetzt kostenlos streamen

Beauty & The Nerd

Folge 3: Gruppenkuscheln & Eifersucht: Die Emotionen sprudeln über

99 Min.Folge vom 13.07.2023Ab 12

Während Pink-Nerdin Alex und Anime-Nerd Mike sich einander annähern, hoffen die zurückgelassenen Beautys Brenda und Chris, dass die Turtelei das eigene Team nicht schwächt. Fantasy-Nerd Dominik kämpft mit Selbstzweifeln – genauso wie Beverly. Walentina teilt mal wieder aus. Ziel ihrer Schimpftirade ist ausgerechnet ihr Teampartner, Cosplay-Nerd Marco.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Beauty & The Nerd
ProSieben
Beauty & The Nerd

Beauty & The Nerd

Alle 5 Staffeln und Folgen