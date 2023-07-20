Das große Nerd-UmstylingJetzt kostenlos streamen
Beauty & The Nerd
Folge 4: Das große Nerd-Umstyling
103 Min.Folge vom 20.07.2023Ab 12
Verwandlung! In Folge vier von "Beauty & The Nerd" geht es den Looks der Nerds an den Kragen: Wen ruft Designer Thomas Rath zum großen Umstyling? Und wer tauscht Sandalen und Socken gegen stylische Sneaker?
