Beauty & The Nerd
Folge 6: Das Finale
97 Min.Folge vom 03.08.2023Ab 12
Nach fünf Wochen Pärchen-Crashkurs stellen sich die Finalist:innen von "Beauty & The Nerd" 2023 ihrer letzten Challenge. Wer gewinnt das Preisgeld von 50.000 Euro?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Beauty & The Nerd
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung, Romanze
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen