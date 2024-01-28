Zum Inhalt springenBarrierefrei
Beavis and Butt-Head

Comedy CentralStaffel 1Folge 11vom 28.01.2024
Die spirituelle Reise

Folge 11: Die spirituelle Reise

20 Min.Folge vom 28.01.2024Ab 16

Beavis sieht das Gesicht von Jesus auf einem Nacho-Chip und begibt sich auf eine epische Reise, um Antworten auf die große Frage zu finden: "Warum treffe ich nie?"

