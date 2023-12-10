Staffel 1Folge 4vom 10.12.2023
Der neue Feind / Der DoppelgängerJetzt kostenlos streamen
Beavis und Butt-Head
Folge 4: Der neue Feind / Der Doppelgänger
20 Min.Folge vom 10.12.2023Ab 16
Waschbären stehlen Beavis und Butt-Heads Nachos, die Jungs schlagen zurück./ Beavis verwechselt einen Fremden mit Butt-Head und wird ihn nicht mehr los.
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Beavis und Butt-Head
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Genre:Animation, Comedy
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Comedy Central