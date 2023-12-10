Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Beavis und Butt-Head

Comedy CentralStaffel 1Folge 4vom 10.12.2023
Der neue Feind / Der Doppelgänger

Der neue Feind / Der DoppelgängerJetzt kostenlos streamen

Beavis und Butt-Head

Folge 4: Der neue Feind / Der Doppelgänger

20 Min.Folge vom 10.12.2023Ab 16

Waschbären stehlen Beavis und Butt-Heads Nachos, die Jungs schlagen zurück./ Beavis verwechselt einen Fremden mit Butt-Head und wird ihn nicht mehr los.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Beavis und Butt-Head
Comedy Central

Beavis und Butt-Head

Alle 3 Staffeln und Folgen