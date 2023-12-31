Staffel 1Folge 7vom 31.12.2023
Niere / Die gute TatJetzt kostenlos streamen
Beavis und Butt-Head
Folge 7: Niere / Die gute Tat
18 Min.Folge vom 31.12.2023Ab 16
Beavis ist im mittleren Alter und ruiniert seine Nieren. Ein Spender aus seiner Vergangenheit rettet den Tag. / Beavis und Butt-Head vollbringen ihre erste gute Tat, indem sie beim Schultanz DDT in den Punsch mischen.
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Beavis und Butt-Head
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Genre:Animation, Comedy
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 3: Comedy Central