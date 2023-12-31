Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Beavis und Butt-Head

Comedy CentralStaffel 1Folge 7vom 31.12.2023
Niere / Die gute Tat

Niere / Die gute TatJetzt kostenlos streamen

Beavis und Butt-Head

Folge 7: Niere / Die gute Tat

18 Min.Folge vom 31.12.2023Ab 16

Beavis ist im mittleren Alter und ruiniert seine Nieren. Ein Spender aus seiner Vergangenheit rettet den Tag. / Beavis und Butt-Head vollbringen ihre erste gute Tat, indem sie beim Schultanz DDT in den Punsch mischen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Beavis und Butt-Head
Comedy Central

Beavis und Butt-Head

Alle 3 Staffeln und Folgen