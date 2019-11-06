Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ruhrpottfeuer: Der Pott grillt gegen Walde

ProSieben MAXX Staffel 6 Folge 2 vom 06.11.2019
46 Min. Folge vom 06.11.2019 Ab 6

Als echte Ruhrpott-Jungs haben Markus "Mitze" (44) und Axel "Acki" (41) Kohle in ihrer DNA. Die experimentierfreudigen Freestyler lieben es, klassische Barbecue-Gerichte wie Burger, Pulled Pork & Babyback-Ribs neu zu interpretieren. Aus diesem Grund wollen die Jungs Profikoch Dirk "Walde" Müller mit der Vorspeise "Pulled Chicken-Pumpernickel-Taler" herausfordern. Als Hauptgang servieren die qualitätsbewussten Fleischliebhaber "Gefüllten Schwäbisch-Hallischen Schweinerücken".

ProSieben MAXX
