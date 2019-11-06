Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Beef Battle

Crossover BBQ Battle mit BBQlicate, Bacon zum Steak und Stefan Wiertz

ProSieben MAXXStaffel 6Folge 5vom 06.11.2019
Crossover BBQ Battle mit BBQlicate, Bacon zum Steak und Stefan Wiertz

Crossover BBQ Battle mit BBQlicate, Bacon zum Steak und Stefan WiertzJetzt kostenlos streamen

Beef Battle

Folge 5: Crossover BBQ Battle mit BBQlicate, Bacon zum Steak und Stefan Wiertz

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Thomas (29) und Marcel (30) sind Foodblog-Freunde, die absolut auf Fleisch stehen. Als gelernter Steuerkaufmann hat Thomas seine Leidenschaft mittels eines Grill-Blogs zum Beruf gemacht. Diese Passion teilt er mit seinem Freund Marcel. Für seine Beiträge reist Thomas um die Welt und sucht außergewöhnliche Rezepte, aber vor allem auch qualitativ hochwertigste Zutaten. Keine Frage also, dass die beiden Grill-Globetrotter das Duell gegen Stefan Wirtz für sich entscheiden möchten. Rechte: ProSieben MAXX

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Beef Battle
ProSieben MAXX
Beef Battle

Beef Battle

Alle 6 Staffeln und Folgen