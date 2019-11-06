Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 6Folge 4vom 06.11.2019
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Deutschlands größte Grill-Channel-Stars Klaus Glaetzner (40) und Jörn Rochow (40) treten heute zu ihrem wichtigsten Kampf am heißen Rost an. Sie wollen Revanche für die Beef Battle-Niederlage gegen Profikoch Dirk Walde Müller! Saftige Roastbeef-Scheiben, knusprige Lammkoteletts, exquisite Dunkelbiersauce - heute sind große Männerteller angesagt! Rechte: ProSieben MAXX

