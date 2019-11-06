Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heute: Die Gewürzmischer

ProSieben MAXX Staffel 6 Folge 6 vom 06.11.2019
Heute: Die Gewürzmischer

Beef Battle
Folge 6: Heute: Die Gewürzmischer

45 Min. Folge vom 06.11.2019 Ab 6

Anne (38) und Stefan (40) haben in den letzten drei Jahren die Grillszene in Deutschland extrem aufgemischt. Das Selfmade-Ehepaar betreibt eine Gewürzmanufaktur, in der sie speziell aufs Grillen ausgelegte Gewürze kombinieren, um Käufern und Genießern das ultimative Geschmackserlebnis für Gegrilltes zu präsentieren. Schon seit seiner Kindheit in Tansania hat Stefan das Feingefühl für solche Gewürze. Gemeinsam fordern sie den Profikoch Dirk "Walde" Müller zum Duell heraus. Rechte: ProSieben MAXX

ProSieben MAXX
