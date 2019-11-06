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BeefBattle

Buffalo Hunter

ProSieben MAXXStaffel 3Folge 3vom 06.11.2019
Buffalo Hunter

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Folge 3: Buffalo Hunter

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ex-NFL-Spieler und Football Coach David Odenthal tritt gemeinsam mit seinem Partner Pino gegen Profi-Koch Stefan an. David lebte sieben Jahre lang in den USA, an der kanadischen Grenze. Der Kölner und sein Partner Pino sind wild entschlossen zu zeigen, wie gut Bison frisch vom Grill schmecken kann. Rechte: ProSieben MAXX

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