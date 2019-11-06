Zum Inhalt springenBarrierefrei
Beginner gegen Gewinner

Hobbysportler gegen Profi - die 1. Show!

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Hobbysportler gegen Profi - die 1. Show!

Folge 1: Hobbysportler gegen Profi - die 1. Show!

158 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Was ist spannender als der Wettkampf David gegen Goliath? In seiner neuen Show "Beginner gegen Gewinner" begrüßt Joko Winterscheidt u. a. Elyas M'Barek, Nico Rosberg, Matthias Opdenhövel, Nico Hülkenberg, Arne Friedrich, Timo Hildebrand, Tischtennis-Europameister Timo Boll und die deutsche Meisterin im 400-Meter-Lauf, Ruth Spelmeyer. Hobbysportler fordern die Champions in ihren Paradedisziplinen heraus. Dazu dürfen sie den Profis vor dem Duell ein schwächendes Handicap verpassen. Rechte: Sat.1

