Beginner gegen Gewinner
Folge 1: Hobbysportler gegen Profi - die 1. Show!
Folge vom 06.11.2019
Was ist spannender als der Wettkampf David gegen Goliath? In seiner neuen Show "Beginner gegen Gewinner" begrüßt Joko Winterscheidt u. a. Elyas M'Barek, Nico Rosberg, Matthias Opdenhövel, Nico Hülkenberg, Arne Friedrich, Timo Hildebrand, Tischtennis-Europameister Timo Boll und die deutsche Meisterin im 400-Meter-Lauf, Ruth Spelmeyer. Hobbysportler fordern die Champions in ihren Paradedisziplinen heraus. Dazu dürfen sie den Profis vor dem Duell ein schwächendes Handicap verpassen. Rechte: Sat.1
Beginner gegen Gewinner
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben