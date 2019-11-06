Zum Inhalt springenBarrierefrei
Beginner gegen Gewinner

Amateur gegen Profi - die 2. Show!

ProSiebenStaffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Amateur gegen Profi - die 2. Show!

Amateur gegen Profi - die 2. Show!Jetzt kostenlos streamen

Beginner gegen Gewinner

Folge 2: Amateur gegen Profi - die 2. Show!

186 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Olympioniken bei Joko Winterscheidt: In seiner Show fordern Hobbysportler echte Champions heraus. In der zweiten Ausgabe sind unter anderem mit dabei: der dreifache deutsche Fußballmeister Mario Basler, die dreifache Olympiasiegerin und 16-fache Weltmeisterin Anni Friesinger, der zweifache Olympiasieger im Rudern, Karl Schulze, die Goldmedaillen-Gewinnerin der Olympischen Spiele 2016 im Radrennen, Kristina Vogel und der neunfache deutsche Badminton-Meister Marc Zwiebler. Rechte: Sat.1

