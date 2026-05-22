Wenn die Zeit rast - Ein Rennteam im DauereinsatzJetzt kostenlos streamen
BENZIN IM BLUT
Folge vom 22.05.2026: Wenn die Zeit rast - Ein Rennteam im Dauereinsatz
45 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 6
Automobilsport ist Präzisionsarbeit. Nur wenn Mechaniker, Ingenieure, Fahrer und die Chefs eines Rennstalls eine funktionierende Einheit bilden, gibt es die Chance auf den Sieg. Eine solche Einheit bildet das Phoenix Racing Team. Die Reportage begleitet die Mannschaft bei einem der härtesten Rennen der Welt: den 24-Stunden vom Nürburgring. Jeder Handgriff muss hier sitzen, denn die Zeit rast.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: welt