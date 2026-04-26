Einstieg in den Motorsport - Kampf um jeden ZentimeterJetzt kostenlos streamen
BENZIN IM BLUT
Folge vom 26.04.2026: Einstieg in den Motorsport - Kampf um jeden Zentimeter
42 Min.Folge vom 26.04.2026Ab 6
Die Spezial Tourenwagen Trophy ist eine der kleinsten Klassen im Motorsport. Viele Nachwuchsfahrer schnuppern in dieser Liga zum ersten Mal Rennsport-Luft. Trotz des vergleichsweise kleinen Rahmens des Events, sind die für die Teilnehmer zu tragenden Kosten nicht gerade gering: Auto, Reise, Werkzeug oder Verpflegung sind teuer. Wie finanzieren und gestalten zwei motorsportbegeisterte Familien den Karriereeinstieg ihrer Sprösslinge beim STT?
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: welt