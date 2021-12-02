Ein nie endendes Katz und Mausspiel in der JVA Jetzt kostenlos streamen
Berlin hinter Gittern
Folge 3: Ein nie endendes Katz und Mausspiel in der JVA
90 Min.Folge vom 02.12.2021Ab 12
Im Hochsicherheitsgefängnis Berlin-Tegel muss Neuling Paul Insassen bewachen, die gefährlich sind. Viele Gefangene sitzen hier wegen Mordes und sind lebenslang hinter Gittern. Indessen steht Anwärter Agasi in der JVA Moabit unter großer Anspannung, denn plötzlich ertönt ein lauter Alarm in der U-Haft. Auch die 24-jährige Anwärterin Pia kommt in der Jugendstrafanstalt in unbekannte Fahrwasser, während der Ex-Soldat Hervé seine Schicht im Berliner Frauengefängnis antritt.
