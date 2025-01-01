Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Berlin hinter Gittern

Das Leben hinter schwedischen Gardinen

Kabel EinsStaffel 1Folge 4
Das Leben hinter schwedischen Gardinen

Das Leben hinter schwedischen GardinenJetzt kostenlos streamen

Berlin hinter Gittern

Folge 4: Das Leben hinter schwedischen Gardinen

90 Min.Ab 12

In der JVA Moabit steht Anwärter Christopher heute erneut auf dem Prüfstand seines Ausbilders. Indessen hat Hervé in der Berliner JVA für Frauen mit einer Insassin zu tun, die vorher in der Untersuchungshaft in einem reinen Männerknast inhaftiert war. Was hat es damit auf sich? In der JVA Heidering bekommt Agasi kuriose Dinge zu Gesicht und Alex tritt ihre Schicht in der Poststelle des Gefängnisses an. Wird sie verbotene Schmuggelware finden?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Berlin hinter Gittern
Kabel Eins
Berlin hinter Gittern

Berlin hinter Gittern

Alle 1 Staffeln und Folgen