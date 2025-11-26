Best of The Taste
Folge 5: Freche Früchte
45 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 6
Mango, Maracuja und Erdbeere - Obst ist ein Klassiker in Desserts. Aber die frechen Früchte werten auch jedes herzhafte Gericht auf. Unsere Kandidat:innen verfeinern ihre leckeren Löffel mit vitaminreichen Zutaten und sorgen in unserem "Best of The Taste" bei den Coaches für sensationelle Geschmacksmomente mit neuen, fruchtigen Kreationen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Best of The Taste
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1