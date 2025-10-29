Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Best of The Taste

Fisch und viel Meer

SAT.1Staffel 5Folge 1vom 29.10.2025
Fisch und viel Meer

Fisch und viel MeerJetzt kostenlos streamen

Best of The Taste

Folge 1: Fisch und viel Meer

46 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 6

Ob Fisch, Meeresfrüchte oder Algen - für Fans von Seafood gibt es neben klassischen Gaumenfreuden auch unzählige außergewöhnliche Kreationen, die zum Genuss einladen. Kreative Kochtalente kredenzen Köstlichkeiten aus den Ozeanen und entlocken der Jury so manche Flut an Emotionen. Die Kandidaten laufen zu Höchstformen auf und begeistern mit ihren kulinarischen Highlights die Coaches.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Best of The Taste
SAT.1
Best of The Taste

Best of The Taste

Alle 1 Staffeln und Folgen