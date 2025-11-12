Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Best of The Taste

Wald und Wiese

SAT.1Staffel 5Folge 3vom 12.11.2025
Wald und Wiese

Wald und WieseJetzt kostenlos streamen

Best of The Taste

Folge 3: Wald und Wiese

46 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 6

Ob Wild, Wald oder Wiese - in diesem "Best of The Taste" entführen kreative Kochtalente die Jury in die Welt der heimischen Flora und Fauna. Sie präsentieren kulinarische Löffel-Highlights, die mit ungeahnten Geschmäckern auftrumpfen und die Coaches mit ihrer Naturverbundenheit begeistern.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Best of The Taste
SAT.1
Best of The Taste

Best of The Taste

Alle 1 Staffeln und Folgen