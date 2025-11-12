Best of The Taste
Folge 3: Wald und Wiese
46 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 6
Ob Wild, Wald oder Wiese - in diesem "Best of The Taste" entführen kreative Kochtalente die Jury in die Welt der heimischen Flora und Fauna. Sie präsentieren kulinarische Löffel-Highlights, die mit ungeahnten Geschmäckern auftrumpfen und die Coaches mit ihrer Naturverbundenheit begeistern.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Best of The Taste
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1