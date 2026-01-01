Beyblade Shogun Steel
Folge 10: Bandit Golem
22 Min.Ab 6
In der Stadt kommt ein neuer Blader an: Yoshio Iwayama, der für seine besonders aggressive Art zu kämpfen bekannt ist. Er versucht, Kite Unabara herauszufordern, doch dessen Bruder Eight nimmt stattdessen die Herausforderung an.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Takafumi Adachi, MFBBProject, TV Tokyo