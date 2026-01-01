Zum Inhalt springenBarrierefrei
Beyblade Shogun Steel

Bandit Golem

Bandit Golem

Folge 10: Bandit Golem

22 Min. Ab 6

In der Stadt kommt ein neuer Blader an: Yoshio Iwayama, der für seine besonders aggressive Art zu kämpfen bekannt ist. Er versucht, Kite Unabara herauszufordern, doch dessen Bruder Eight nimmt stattdessen die Herausforderung an.

