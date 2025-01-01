Zum Inhalt springenBarrierefrei
Beyblade Shogun Steel

Der unglaubliche Synchrome

FilmRiseStaffel 1Folge 4
Der unglaubliche Synchrome

Beyblade Shogun Steel

Folge 4: Der unglaubliche Synchrome

22 Min.Ab 6

Zyro und Shinobu ziehen sich zusammen mit Benkei und Maru in die Berge zurück, um zu trainieren. Doch kurz darauf wird Zyro von Kite Unabara zu einem Kampf herausgefordert. Der hat Zyros Bey bis ins letzte Detail studiert.

FilmRise
