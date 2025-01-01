Beyblade Shogun Steel
Folge 4: Der unglaubliche Synchrome
22 Min.Ab 6
Zyro und Shinobu ziehen sich zusammen mit Benkei und Maru in die Berge zurück, um zu trainieren. Doch kurz darauf wird Zyro von Kite Unabara zu einem Kampf herausgefordert. Der hat Zyros Bey bis ins letzte Detail studiert.
Beyblade Shogun Steel
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Takafumi Adachi, MFBBProject, TV Tokyo