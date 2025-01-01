Beyblade Shogun Steel
Folge 2: Training macht sich bezahlt
22 Min.Ab 6
Benkei, der ein alter Freund von Gingka Hagane ist, beginnt mit einem Spezialtraining für Zyro. Kurz darauf fordert der junge Blader Eight Unabara zu einem Kampf heraus, den dieser mit seinem Pirate Orochi 145D auch sofort annimmt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Beyblade Shogun Steel
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Takafumi Adachi, MFBBProject, TV Tokyo