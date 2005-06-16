Bianca - Wege zum Glück
Folge 7: Folge 157
43 Min.Folge vom 16.06.2005Ab 6
Bianca spricht sich mit Bärbel aus und ist froh, sie nicht als Freundin verloren zu haben. Judith lässt sich nicht davon abbringen, sie wird fortgehen und sich scheiden lassen. Pascal lädt die gekaufte Zeugin zu einem Picknick ein, verfolgt aber ganz andere Pläne.
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises