Bianca - Wege zum Glück
Folge 9: Folge 159
43 Min.Folge vom 20.06.2005Ab 6
Bianca wacht nachts auf und ahnt, dass etwas Schreckliches passiert sein könnte. Während Bianca und Eddie den nächsten Tag planen, steht Georg vor der Tür. Als sie seinen unheilvollen Gesichtsausdruck sehen, befürchten sie Schlimmstes.
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises