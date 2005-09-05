Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bianca - Wege zum Glück

Folge 205

TelenovelaStaffel 14Folge 10vom 05.09.2005
Folge 205

Bianca - Wege zum Glück

Folge 10: Folge 205

43 Min.Folge vom 05.09.2005Ab 6

Eddie beichtet Bianca, dass er mal mit ihrer neuen Mitbewohnerin Denise ein Techtelmechtel hatte. Doch nichts scheint die Liebe der beiden erschüttern zu können. Das Ergebnis des Schriftgutachtens kommt schneller als erwartet. Die Nachricht schlägt ein wie eine Bombe, der Täter kommt aus dem Kreis der Familie.

