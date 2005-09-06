Bianca - Wege zum Glück
Folge 11: Folge 206
43 Min.Folge vom 06.09.2005Ab 6
Bianca hat zunächst nichts dagegen, dass Denise bei Eddie und ihr einzieht. Georg ist sehr aufgeregt wegen der anstehenden Hochzeit und findet es nicht gut, dass Denise jetzt die Zweisamkeit des angehenden Hochzeitspaares stört. Oliver drängt Alexander, Katy an die Polizei zu übergeben, doch Alexander will erst mit Pascal sprechen.
