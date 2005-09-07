Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bianca - Wege zum Glück

Folge 207

TelenovelaStaffel 14Folge 12vom 07.09.2005
43 Min.Folge vom 07.09.2005Ab 6

Bianca und Eddie denken über ihre Zukunft nach, und Bianca stellt sich vor, wie es wäre nach dem Diplom in der Wellinghoff-Bank mit Oliver zu arbeiten. Die Bank ist in Schwierigkeiten. Ein Großkunde will seine Konten auflösen, doch Oliver hat den Verdacht, dass Pascal dahinter steckt. Es kommt zum Konflikt zwischen den Brüdern.

