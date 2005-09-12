Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 209

TelenovelaStaffel 14Folge 14vom 12.09.2005
43 Min.Folge vom 12.09.2005Ab 6

Bianca und Eddie laden Oliver zum Essen ein, doch Oliver ist Bianca gegenüber gereizt und fährt sie grundlos an. Pascal erkennt, dass er aufgeflogen ist. Maren gelingt es, Alexander davon zu überzeugen, dass Pascal die Bank zerstören will, und Alexander kapiert, dass er Oliver Unrecht getan hat.

Telenovela
