Bianca - Wege zum Glück
Folge 10: Folge 040
Oliver ist kurz davor, Judith seine Liebe zu Bianca zu gestehen, bringt es dann aber doch nicht übers Herz. Auch Bianca sieht ein, dass sie und Oliver niemals nur gute Freunde sein können. Ursula erleidet einen Schwächeanfall, weigert sich aber, einen Arzt aufzusuchen. Währenddessen macht sich Georg Sorgen, dass Eddie nicht die richtige Frau findet und wertet Angebote der Internet-Partnerbörse für ihn aus. Als er dann auch noch erfährt, dass Eddie eine Nacht mit Denise verbracht hat, weist er ihn ungehalten zurecht: Techtelmechtel unter den Angestellten sind verboten! Eddie, Denise und Sven versöhnen sich und stoßen zu dritt auf ihre Freundschaft an. Am Abend gehen Oliver und Pascal gemeinsam angeln und lernen sich besser kennen. Zur selben Zeit stattet Katy Alexander einen unerwarteten Besuch in der Stadtwohnung ab. Lasziv lässt sie ihren Mantel fallen - und ist darunter nackt!
